Foiano della Chiana, le immagini del carnevale più antico d'Italia

Foiano della Chiana, borgo medievale nella provincia di Arezzo, è una delle capitali dei coriandoli, ma ha un primato è il più antico carnevale italiano. Esiste infatti una prova documentaria datata 1539 che assegna la festa ben tre giorni di celebrazioni. "486 edizioni di questo storico carnevale. Siamo molto felici, siamo contenti, siamo emozionati anche quest'anno quattro carri bellissimi per un mese intero saranno nelle nostre piazze" Da secoli con la cartapesta si sfidano le quattro fazioni, dette anche cantieri: Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici. La creatività a cui deve avere precise misure, una lunghezza massima di 17 metri, una larghezza di 10 e un'altezza che può arrivare a 13 metri. Il gran finale atteso per il 9 marzo, quando nella piazza centrale verranno, dopo la classifica letti in rima, i fatti belli e brutti del paese e appiccato il rogo di Re Giocondo. Perché a questo serve un carnevale, ad esorcizzare tragedie e dispiaceri. .