Il 29 e 30 novembre arriva per la prima volta a Milano il Gala ideato da Daniele Cipriani. Due date evento in ricordo del grande danzatore russo Vladimir Shklyarov amato in tutto il mondo scomparso a 39 anni che è stato più volte ospite in Italia proprio di questi Gala. Tra i protagonisti sul palco Eleonora Abbagnato, Jacopo Tissi, Olga Smirnova, Danil Simkin, Sergio Bernal, Catherine Hurlin, Polina Semionova e Maia Makhateli. .