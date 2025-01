Ai Golden Globes 2025, “The Brutalist” è stato premiato come miglior film drammatico, con Adrien Brody miglior attore protagonista. “Emilia Perez” ha vinto come miglior commedia o musical, mentre Zoe Saldana è stata premiata come miglior attrice non protagonista. I Golden Globes sono considerati la tappa più importante verso gli Oscar.