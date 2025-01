The Recruit si concentra sulle gesta del giovane avvocato della CIA Owen Hendricks (Centineo) mentre rimane coinvolto in pericolosi giochi di potere, tra ex informatori e pezzi grossi del governo americano. Nella seconda stagione - lunga 6 episodi - Hendricks finirà invischiato in una situazione di spionaggio pericolosa per la vita in Corea del Sud, solo per rendersi conto che la minaccia più grande potrebbe provenire proprio dall'interno dell'Agenzia. Nel trailer vediamo il protagonista fronteggiare diversi imprevisi, compresi Nichka (Maddie Hasson), la figlia volubile di Max Meladze (Laura Haddock), che brandisce un'arma o una rissa in un night club che coinvolge la new entry Jang Kyun, interpretato dal candidato ai BAFTA Teo Yoo.