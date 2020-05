Le star raccolgono 115 milioni per NY colpita dal virus

La battuta di Jimmy Fallon è stato uno sprazzo di spirito, in una serata televisiva, radiofonica e online dedicata a New York, la città più colpita negli Stati Uniti dalla pandemia oltre 26000 decessi finora per il coronavirus e molti posti di lavoro persi. Rise Up New York! ha raccolto 115 milioni di dollari con il sostegno delle start nate o legate alla metropoli, come Billie Joe. Il suo pezzo è stato trasmesso sui megaschermi di Times Square, semideserta. Mariah Carey nata nella grande mela ha cantato con passione la speranza. C'era anche Sting l’inglese di casa a New York con Message In a Bottle molto adatta alla solitudine della quarantena. A Broadway le luci dei teatri sono spente, ma i divi del musical si sono uniti in rete per l’inno alla città che non dorme mai.