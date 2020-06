Nikkolas Smith, l'artista che disegna il Black Lives Matter

Nikkolas Smith è un artista statunitense che vive a Los Angeles. Si definisce un “artivist”, perché unisce l’arte all’attivismo. Oltre ad essere un artista, è autore di libri per bambini e illustratore cinematografico. Ha disegnato i manifesti di Black Panther, Beale Street, Southside With You, Dear White People, Stranger Fruit. Come artista di colore, Nikkolas nelle sue opere cerca sempre di raccontare l’attualità ma soprattutto di stimolare le persone al cambiamento. Il suo ultimo disegno, il ritratto di George Floyd, è una collaborazione con il movimento Black Lives Matter, che ha voluto inserire la sua arte in un video dal messaggio estremamente forte. Le sue opere sono state condivise, tra gli altri, da Michelle Obama, Van Jones, Shaun King, Rihanna, Colin Kaepernick, Janet Jackson, Viola Davis, Jamie Foxx, Erykah Badu, Lupita Nyong'o, Kendrick Lamar, Tracee Ellis Ross, Ava Duvernay, Common, Simone Biles, Miley Cirus, Mark Ruffalo, Amy Schumer. “L’arte è terapeutica e ci può aiutare in un periodo difficile come questo” ha detto a Sky Tg24.