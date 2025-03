Il neo direttore del Corpo di Ballo Frédéric Olivieri parla della sua terza volta alla guida della compagnia. Dalla nomina di Roberto Bolle ad étoile all'impegno anche per la Scuola di Ballo, dal Peer Gynt in arrivo per la prima volta alla Scala al valore del teatro. L'intervista di Chiara Ribichini con le riprese e il montaggio di Fabio Ferri.