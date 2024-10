Timothee Chalamet si presenta a un incontro di suoi sosia

Timothee Chalamet si è presentato a sopresa a una gara di suoi sosia al Washington Square Park di New York City domenica 27 ottobre. Questo video mostra uno dei concorrenti che sussulta per la sorpresa quando il vero Chalamet arriva e posa per delle foto con lui e un altro sosia. Il vincitore è stato Miles Mitchell, uno studente universitario di Staten Island che è arrivato con un costume viola di Willy Wonka, secondo quanto riportato dai resoconti locali. L'evento è stato organizzato dalla personalità di YouTube Anthony Po ma senza autorizzazione ufficiale. Subito dopo l'inizio dell'evento, la polizia ha emesso un ordine di dispersione e ha multato gli organizzatori con una multa di $ 500, secondo quanto riportato dai resoconti. Credit: @itweetabttv via Storyful.