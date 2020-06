X Factor 2020, la nuova giuria si racconta a EPCC

Ciao Mika, ciao Emma, Manuel, Manuelito. Questa è la nuova giuria di X Factor 20. Un annuncio spettacolare, una grande attesa. Una notizia che invade la rete. Alessandro Cattelan ieri sera a Epcc live presenta e ospita la nuova giuria di X Factor 20 20. Non solo una nuova edizione del talent di Sky, ma anche e soprattutto una sfida alle difficoltà. Sfida condivisa da Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, che, proprio ad Alessandro Cattelan, si raccontano. Cerco due cose, il talento, ok, imprescindibile da qualsiasi cosa deve esserci prima di tutto nella musica, nell'attitudine, no. Poi il futuro, ok, perché la musica non deve avere paura del futuro, deve essere curiosa, deve approcciare le nuove tecnologie. Sono veramente contenta di questa bellissima avventura, Maria era molto contenta, era poi orgogliosissima. Sei in una forma spaziale. Grazie Ale. Sei un toro. Grazie caro. Cos'hai fatto, i piegamenti? No, ho ricominciato ad allenarmi abbastanza seriamente. Io è tutta la vita che sono un grande appassionato più che altro di sport da combattimento. Abbiamo assolutamente delle persone al tavolo che non hanno paura di parlare con il cuore soprattutto, anche con la testa però soprattutto ascoltando il cuore, e questo è la cosa più importante. Due ritorni in famiglia e due new entry, una squadra che ha l'obiettivo di scovare i 12 giovani talenti da portare sul palco di X Factor 20 20. Appuntamento a settembre su Sky Uno.