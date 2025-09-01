Chiusura calciomercato, le ultime novità

È stato un ultimo giorno di calciomercato ricco di trasferimenti, a partire dalla Juventus che ha rinunciato, alla fine, a Kolo Muani che è finito al Tottenham in prestito. La Juve ha preso l'attaccante belga Openda, dal Lipsia, a 3 milioni per il prestito, 42 per il diritto di riscatto. La Juventus che ha preso anche Zhegrova dal Lille, attaccante esterno, per 20 milioni più 5 di bonus. L'Inter, che non doveva fare nulla e invece, alla fine, un difensore l'ha preso ed è Akanji dal Manchester City, in prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 15 milioni di euro che si trasformerebbe in obbligo di riscatto nel caso in cui l'Inter riuscisse a vincere lo scudetto. L'Inter che ha ceduto Pavard al Marsiglia in prestito. Il Milan, che proprio voleva Akanji, alla fine ha dovuto dirottare su un giovane, 2006, Odogu del Wolfsburg. Il Milan che voleva prendere anche Dovbyk dalla Roma ma, alla fine, visto che Gimenez alla Roma non voleva andare, lo scambio non si è fatto. Gimenez è rimasto al Milan, Dovbyk è rimasto alla Roma e quindi l'affare tra le due squadre è saltato. La Cremonese ha preso Vardy, bandiera del Leicester titolato con Claudio Ranieri. Il Cagliari ha preso Belotti e l'Atalanta ha preso Musah in prestito a 4 milioni di euro con diritto di riscatto a 26 milioni con percentuale di futura rivendita per il Milan. Dunque, Musah all'Atalanta. Rabiot, invece, è il giocatore che sostituisce numericamente Musah nel centrocampo del Milan. Arriva dall'Olympique Marsiglia per 10 milioni di euro. Un'operazione molto importante l'ha fatta anche l'Udinese, che ha preso un giovane talento del 2006, si chiama Gueye, del Metz. È un attaccante, pagato 10 milioni di euro, sul quale si era informato molto concretamente anche il Manchester City. L'Udinese ha preso anche Zaniolo, in prestito dal Galatasaray. Dunque, continua a giocare nel nostro campionato Zaniolo. L'Udinese ha preso anche Zanoli dal Napoli, a titolo definitivo per 6 milioni di euro. Il Napoli, che in giornata ha ufficializzato Elmas dal Lipsia e Rasmus Hojlund, operazione complessiva, tra prestito e riscatto, da 50 milioni di euro. Costerà circa 30, invece, al Manchester City, Gigio Donnarumma, portiere della nostra nazionale, che va a guadagnare un contratto pluriennale da 15 milioni di euro netti a stagione. Dunque, lascia il PSG. Ha svolto le visite mediche a Coverciano, dove è presente con la nostra nazionale e dopo la sosta per le nazionali volerà in Premier League, al Man City. .