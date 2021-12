Draghi: gran piacere celebrare i trionfi dello sport

È un grandissimo piacere essere qui, per celebrare i tanti successi dello Sport italiano. Negli ultimi mesi, ho avuto modo di congratularmi personalmente, con molti di voi. Vi ricordate, a Palazzo Chigi, ho uno splendido ricordo, con le nostre campionesse e i nostri campioni e sono felice di potervi rinnovare le mie congratulazioni oggi, prima di salutarci per Natale. Si è parlato molto dell'anno straordinario vissuto dallo Sport italiano, sono certo che per voi, come per tutti i campioni, i trionfi non bastino mai. Dobbiamo però sapere apprezzare le vittorie quando avvengono. I tifosi, me compreso, le ricordano tutte.