La Juve pronta ad abbracciare Arrivabene. VIDEO

La Juve pronta ad abbracciare Arrivabene. L’ex team principal della Ferrari sarebbe il nuovo ceo dei bianconeri: dovrebbe affiancare Federico Cherubini alla guida del club. Da sempre tifoso della squadra è un uomo di fiducia degli Agnelli e già era nel cda. Manca ancora l’ufficialità, ma sembra sicura la nomina del manager nato a Brescia il 7 marzo del 1957. Arrivabene è anche un atleta che ha praticato football americano, tennis, sci e atletica. Nel 1987 ha partecipato da copilota all'edizione della Parigi-Dakar piazzandosi al sesto posto. Ha svolto ruoli apicali anche in Marlboro e Philip Morris, prima di approdare in Ferrari. Ora “Iron Mauri”, come è chiamato, deve aiutare a riportare la Juve alla vittoria in Italia e in Europa.