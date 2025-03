George Foreman è morto venerdì 21 marzo a 76 anni. Lo ha annunciato la famiglia. Campione olimpico e due volte campione mondiale dei pesi massimi, divenne celebre anche per il suo clamoroso ritorno sul ring a 45 anni. Dopo il ritiro, si reinventò come predicatore e imprenditore, diventando volto noto per la sua griglia elettrica. Figura amata per forza e umanità, è stato simbolo di riscatto, disciplina e successo.