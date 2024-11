Lewis Hamilton “astronauta” per un giorno

Il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton ha realizzato un sogno d'infanzia partecipando a un volo di addestramento per astronauti in Texas. Il sette volte campione del mondo, da sempre affascinato dallo spazio, ha pilotato un jet L-39 Albatros, usato per la preparazione delle missioni spaziali. Indossando una tuta speciale con il numero 44 e una patch dedicata alla "missione spaziale," Hamilton ha sperimentato forze G superiori a quelle vissute in F1 e momenti di assenza di gravità, simili al decollo di un razzo.