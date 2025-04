Tennis, Sinner parla del periodo trascorso lontano dai campi

"Bentornato intanto a Sky Sport. Come stai prima di tutto?" "Sto molto bene, sono riposato e quindi sono contento". "Senti, sei riposato però ti sei anche allenato. Tu sfrutti sempre comunque quello che ti viene dato come momento, e in questo caso ne hai avuto e ne hai ancora parecchio, per elevare il tuo tennis. Su cos'è che ti sei concentrato in particolare?" "Onestamente ho fatto tante cose diverse. Ho speso molto tempo con la mia famiglia, soprattutto col mio papà, abbiamo fatto cose diverse, con i miei migliori amici che sono a Montecarlo, abbiamo girato un po' sui go-kart, abbiamo fatto un'uscita in bicicletta, insomma, tante cose nuove, alla fine proprio, le persone che ho intorno tutti i giorni sono proprio queste le cose che mi portano avanti e sono molto felice ovviamente, stiamo lavorando molto molto in palestra per per essere ancora più pronti fisicamente quando rientro, ma, e questo ancora manca abbastanza tempo, no? Son tutte domande che saranno risposte a Roma, però diciamo che sta andando tutto bene". .