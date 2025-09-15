65esima edizione del Salone nautico: manifestazione simbolo della nautica mondiale dal 18 al 23 settembre

00:01:39 min
|
1 ora fa

Ultimi ritocchi e si accende la 65esima edizione del Salone Nautico a Genova, che rinnova il suo legame profondo e antico con il mare, dalle eccellenze della cantieristica Made in Italy alle tecnologie innovative e il lifestyle a bordo. Kermesse dal 18 al 23 settembre, con 220mila metri quadrati di spazi espositivi tra terra e acqua. "Ci sono 123 novità, tra le quali 96 premier. Abbiamo più di 1.000 barche esposte, 23 nuovi cantieri, 45 espositori esteri, dei quali 24 europei e 21 extra europei". Il Salone Nautico più grande del Mediterraneo, con l'85% delle aree all'aperto, perché Genova, di navi e naviganti, si vede solo dal mare. La matita di Renzo Piano per il nuovo Waterfront di Levante, che ridisegna l'ex fiera, e sarà ultimato entro un anno e mezzo. "Il Waterfront di Levante è un posto assolutamente eccezionale, inserito dentro una città come Genova. E il Salone delle barche si fa con le barche in mare. E noi ci proponiamo per essere il migliore in Europa e certamente uno dei due migliori al mondo". In questa città di partenze e ritorni la nautica trova la sua vetrina naturale e guarda a numeri record di visitatori. "È il marchio internazionale di Genova, che non solo va tutelato, ma va fatto crescere sempre di più, con iniziative interne e anche esterne, come il Fuori Salone che deve, sul modello di quello di Milano, diventare multispecialistico con vocazione blue economy nel segno della sostenibilità. multi-specialistico, con vocazione blue economy, nel segno della sostenibilità. .

OpenAI e la scommessa da 300 miliardi di dollariOpenAI e la scommessa da 300 miliardi di dollari
tecnologia
OpenAI e la scommessa da 300 miliardi di dollari
00:22:14 min
| 10 ore fa
pubblicità
DJI Mic 3, le prove audio di Sky TG24DJI Mic 3, le prove audio di Sky TG24
now
DJI Mic 3, le prove audio di Sky TG24
00:01:00 min
| 1 giorno fa
Come l'IA cambia l'apprendimento delle lingueCome l'IA cambia l'apprendimento delle lingue
tecnologia
Come l'IA cambia l'apprendimento delle lingue
00:10:29 min
| 1 giorno fa
Bisogna rivedere l'anonimato sui social?Bisogna rivedere l'anonimato sui social?
tecnologia
Bisogna rivedere l'anonimato sui social?
00:20:02 min
| 1 giorno fa
Smartphone a scuola, è giusto vietarli?Smartphone a scuola, è giusto vietarli?
tecnologia
Smartphone a scuola, è giusto vietarli?
00:27:04 min
| 1 giorno fa
++Reportage IFA Berlino 2025 non toccare++Reportage IFA Berlino 2025 non toccare
now
IFA Berlino 2025, reportage video: ecco la casa del futuro
00:08:08 min
| 2 giorni fa
Cosa sono gli agenti AI?Cosa sono gli agenti AI?
tecnologia
Cosa sono gli agenti AI?
00:03:14 min
| 4 giorni fa
OpenAI e Oracle, accordo da 300 miliardiOpenAI e Oracle, accordo da 300 miliardi
tecnologia
OpenAI e Oracle, accordo da 300 miliardi
00:01:32 min
| 4 giorni fa
Università Bocconi: appello all'Europa, è tempo delle scelteUniversità Bocconi: appello all'Europa, è tempo delle scelte
tecnologia
Università Bocconi: appello all'Europa, è tempo delle scelte
00:01:56 min
| 5 giorni fa
iPhone 17, Apple Watch, AirPods: tutte le novità AppleiPhone 17, Apple Watch, AirPods: tutte le novità Apple
tecnologia
iPhone 17, Apple Watch, AirPods: tutte le novità Apple
00:02:05 min
| 5 giorni fa
ERROR! ESTR SPINELLI LENOVOERROR! ESTR SPINELLI LENOVO
now
Riapre Spazio Lenovo, un hub tecnologico nel cuore di Milano
00:06:07 min
| 12 giorni fa
NOW, il test delle foto di OPPO Reno14NOW, il test delle foto di OPPO Reno14
now
NOW, il test delle foto di OPPO Reno14
00:00:40 min
| 12 giorni fa
OpenAI e la scommessa da 300 miliardi di dollariOpenAI e la scommessa da 300 miliardi di dollari
tecnologia
OpenAI e la scommessa da 300 miliardi di dollari
00:22:14 min
| 10 ore fa
DJI Mic 3, le prove audio di Sky TG24DJI Mic 3, le prove audio di Sky TG24
now
DJI Mic 3, le prove audio di Sky TG24
00:01:00 min
| 1 giorno fa
Come l'IA cambia l'apprendimento delle lingueCome l'IA cambia l'apprendimento delle lingue
tecnologia
Come l'IA cambia l'apprendimento delle lingue
00:10:29 min
| 1 giorno fa
Bisogna rivedere l'anonimato sui social?Bisogna rivedere l'anonimato sui social?
tecnologia
Bisogna rivedere l'anonimato sui social?
00:20:02 min
| 1 giorno fa
Smartphone a scuola, è giusto vietarli?Smartphone a scuola, è giusto vietarli?
tecnologia
Smartphone a scuola, è giusto vietarli?
00:27:04 min
| 1 giorno fa
++Reportage IFA Berlino 2025 non toccare++Reportage IFA Berlino 2025 non toccare
now
IFA Berlino 2025, reportage video: ecco la casa del futuro
00:08:08 min
| 2 giorni fa
Cosa sono gli agenti AI?Cosa sono gli agenti AI?
tecnologia
Cosa sono gli agenti AI?
00:03:14 min
| 4 giorni fa
OpenAI e Oracle, accordo da 300 miliardiOpenAI e Oracle, accordo da 300 miliardi
tecnologia
OpenAI e Oracle, accordo da 300 miliardi
00:01:32 min
| 4 giorni fa
Università Bocconi: appello all'Europa, è tempo delle scelteUniversità Bocconi: appello all'Europa, è tempo delle scelte
tecnologia
Università Bocconi: appello all'Europa, è tempo delle scelte
00:01:56 min
| 5 giorni fa
iPhone 17, Apple Watch, AirPods: tutte le novità AppleiPhone 17, Apple Watch, AirPods: tutte le novità Apple
tecnologia
iPhone 17, Apple Watch, AirPods: tutte le novità Apple
00:02:05 min
| 5 giorni fa
ERROR! ESTR SPINELLI LENOVOERROR! ESTR SPINELLI LENOVO
now
Riapre Spazio Lenovo, un hub tecnologico nel cuore di Milano
00:06:07 min
| 12 giorni fa
NOW, il test delle foto di OPPO Reno14NOW, il test delle foto di OPPO Reno14
now
NOW, il test delle foto di OPPO Reno14
00:00:40 min
| 12 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità