65esima edizione del Salone nautico: manifestazione simbolo della nautica mondiale dal 18 al 23 settembre

Ultimi ritocchi e si accende la 65esima edizione del Salone Nautico a Genova, che rinnova il suo legame profondo e antico con il mare, dalle eccellenze della cantieristica Made in Italy alle tecnologie innovative e il lifestyle a bordo. Kermesse dal 18 al 23 settembre, con 220mila metri quadrati di spazi espositivi tra terra e acqua. "Ci sono 123 novità, tra le quali 96 premier. Abbiamo più di 1.000 barche esposte, 23 nuovi cantieri, 45 espositori esteri, dei quali 24 europei e 21 extra europei". Il Salone Nautico più grande del Mediterraneo, con l'85% delle aree all'aperto, perché Genova, di navi e naviganti, si vede solo dal mare. La matita di Renzo Piano per il nuovo Waterfront di Levante, che ridisegna l'ex fiera, e sarà ultimato entro un anno e mezzo. "Il Waterfront di Levante è un posto assolutamente eccezionale, inserito dentro una città come Genova. E il Salone delle barche si fa con le barche in mare. E noi ci proponiamo per essere il migliore in Europa e certamente uno dei due migliori al mondo". In questa città di partenze e ritorni la nautica trova la sua vetrina naturale e guarda a numeri record di visitatori. "È il marchio internazionale di Genova, che non solo va tutelato, ma va fatto crescere sempre di più, con iniziative interne e anche esterne, come il Fuori Salone che deve, sul modello di quello di Milano, diventare multispecialistico con vocazione blue economy nel segno della sostenibilità. multi-specialistico, con vocazione blue economy, nel segno della sostenibilità. .