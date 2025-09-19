A Milano un evento per raccontare le novità di TikTok, a partire dal TikTok shop

Un tempo erano lip sync, coreografie. Oggi TikTok è anche numeri, shopping e business. La piattaforma di proprietà della cinese ByteDance ha conquistato quasi 24 milioni di utenti solo in Italia, trasformandosi in uno spazio quotidiano non più riservato ai soli giovani. Intrattenimento, certo, ma anche informazione e da qualche tempo acquisti. L'ultima novità è il TikTok Shop che permette a brand e creator di vendere direttamente nell'app. Oltre 8.000 venditori italiani hanno già scelto questa modalità. "Oggi TikTok vuole passare dall'essere una piattaforma di intrattenimento a un vero e proprio partner di business per i brand. Perché? Perché l'audience è intanto ben più ampia della generazione Z e assolutamente ingaggiata". La chiamano Discovery Commerce, la scoperta che si trasforma in acquisto, in un ambiente dove eventi sportivi, spettacolo e contenuti quotidiani convivono con offerte e prodotti. Finora considerato un social media di nicchia e prettamente per adolescenti, oggi TikTok prova a fare il salto e presentarsi come una piattaforma trasversale. Intrattenimento, community e ora anche e-commerce per entrare nei consumi di milioni di utenti. "Il ruolo di TikTok è quello di fornire sempre più contenuti rilevanti, dando occasioni di scoperta di contenuto interessante in funzione di quelli che sono gli interessi principali dei nostri utenti in piattaforma. Quindi a partire dallo sport all'intrattenimento, ma a per andare anche su contenuti più educativi". Dallo sport al beauty, dal cinema alla tecnologia, TikTok vuole così provare a presentarsi come un ecosistema, un luogo di creatività e innovazione per tra intrattenimento e commercio, tra community e mercato, è sempre più sottile. Lucrezia Goldin, Sky TG 24. .