Il drone Ultra Mark 2 “Windracers Ultra” è un innovativo velivolo britannico progettato per missioni di consegna in aree difficili. Scelto da Aviation Sans Frontières, è capace di trasportare fino a 150 kg di carico su distanze di 1000 km, con un’autonomia di volo di nove ore. Già operativo in Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti, sarà impiegato per aiuti umanitari in Africa centrale e per il trasporto di sistemi radar NORCE destinati al monitoraggio climatico nell’Antartide.