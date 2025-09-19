Al museo della Scienza e della Tecnologia un percorso virtuale vi porta a esplorare lo spazio

00:02:00 min
|
39 minuti fa

Ammirare le stelle è il primo passo, ma per diventare esploratori dello spazio bisogna sporcarsi le mani. Al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano da oggi è possibile farlo grazie alla tecnologia. Visore, guanti speciali e si parte per Marte. Si chiama The Touch ed è il nuovo escape game digitale che porta i visitatori nello spazio con un mix di realtà virtuale e sensoriale. L'avventura dura mezz'ora e catapulta i partecipanti nel 2040 sul cratere Jezero. Un gioco a squadre in cui i partecipanti devono collaborare analizzando campioni di roccia e risolvendo enigmi e sfide per poi tornare sulla Terra entro il tempo stabilito. La vera novità sono i guanti TouchDIVER Pro, sviluppati da una start-up italiana, dispositivi che permettono di percepire consistenza, resistenza e perfino la temperatura degli oggetti virtuali. Insieme al visore trasformano il gioco in un'esperienza immersiva, dove il tatto è la chiave per vincere la missione. "Essendo un museo della scienza e della tecnologia ovviamente quando abbiamo visto questo prodotto l'abbiamo provato, ovviamente ci ha entusiasmato da subito. Sentire il caldo, il freddo, sentire le superfici del mondo virtuale, che è un po' l'ultimo step rispetto ad essere nei mondi virtuali totalmente immersi". Non solo intrattenimento. Grazie alla consulenza di geologi planetari e curatori del museo, gli enigmi e gli strumenti di gioco sono ispirati a missioni e prototipi reali della NASA, dal rover fino ai campioni di roccia, un modo per avvicinare i visitatori alla scienza con la leggerezza del gioco di squadra. L'escape game porta infatti i giocatori a rispondere alla fatidica domanda: c'è o non c'è vita su Marte? In attesa di scoprirlo, con la NASA che ha di recente annunciato il ritrovamento da parte del rover Perseverance di potenziali segni di antica vita microbica sul pianeta rosso, al Museo della Scienza e della Tecnologia si può avere un assaggio di cosa significa essere esploratori dello spazio. .

NOW, il test dei video di Google Pixel 10 Pro XLNOW, il test dei video di Google Pixel 10 Pro XL
now
NOW, il test dei video di Google Pixel 10 Pro XL
00:00:38 min
| 6 ore fa
pubblicità
NOW, il test delle foto di Google Pixel 10 Pro XLNOW, il test delle foto di Google Pixel 10 Pro XL
now
NOW, il test delle foto di Google Pixel 10 Pro XL
00:01:00 min
| 6 ore fa
++NOW Google Pixel non toccare++NOW Google Pixel non toccare
now
Google Pixel 10 Pro XL, la recensione video
00:04:10 min
| 6 ore fa
Meta, Zuckerberg presenta i primi occhiali con AI integrataMeta, Zuckerberg presenta i primi occhiali con AI integrata
tecnologia
Meta, Zuckerberg presenta i primi occhiali con AI integrata
00:01:00 min
| 1 giorno fa
NOW, il test delle foto di TCL NXTPAPER 60 UltraNOW, il test delle foto di TCL NXTPAPER 60 Ultra
now
NOW, il test delle foto di TCL NXTPAPER 60 Ultra
00:00:40 min
| 1 giorno fa
NOW, il test dei video di TCL NXTPAPER 60 UltraNOW, il test dei video di TCL NXTPAPER 60 Ultra
now
NOW, il test dei video di TCL NXTPAPER 60 Ultra
00:00:35 min
| 1 giorno fa
++NOW TCL Nxtpaper non toccare++NOW TCL Nxtpaper non toccare
now
TCL NXTPAPER 60 Ultra, la recensione video
00:03:06 min
| 1 giorno fa
Made in Italy: Vitrum 2025, a Milano in corso la fiera del vetroMade in Italy: Vitrum 2025, a Milano in corso la fiera del vetro
tecnologia
Made in Italy: Vitrum 2025, a Milano in corso la fiera del vetro
00:02:33 min
| 1 giorno fa
++Oppo Reno14 5G, design e maxi-batteria versatile++Oppo Reno14 5G, design e maxi-batteria versatile
now
OPPO Reno14 5G, la recensione video
00:03:11 min
| 2 giorni fa
65esima edizione del Salone nautico: manifestazione simbolo della nautica mondiale dal 18 al 23 settembre65esima edizione del Salone nautico: manifestazione simbolo della nautica mondiale dal 18 al 23 settembre
tecnologia
65esima edizione del Salone nautico: manifestazione simbolo della nautica mondiale dal 18 al 23 settembre
00:01:39 min
| 3 giorni fa
OpenAI e la scommessa da 300 miliardi di dollariOpenAI e la scommessa da 300 miliardi di dollari
tecnologia
OpenAI e la scommessa da 300 miliardi di dollari
00:22:14 min
| 4 giorni fa
DJI Mic 3, le prove audio di Sky TG24DJI Mic 3, le prove audio di Sky TG24
now
DJI Mic 3, le prove audio di Sky TG24
00:01:00 min
| 4 giorni fa
NOW, il test dei video di Google Pixel 10 Pro XLNOW, il test dei video di Google Pixel 10 Pro XL
now
NOW, il test dei video di Google Pixel 10 Pro XL
00:00:38 min
| 6 ore fa
NOW, il test delle foto di Google Pixel 10 Pro XLNOW, il test delle foto di Google Pixel 10 Pro XL
now
NOW, il test delle foto di Google Pixel 10 Pro XL
00:01:00 min
| 6 ore fa
++NOW Google Pixel non toccare++NOW Google Pixel non toccare
now
Google Pixel 10 Pro XL, la recensione video
00:04:10 min
| 6 ore fa
Meta, Zuckerberg presenta i primi occhiali con AI integrataMeta, Zuckerberg presenta i primi occhiali con AI integrata
tecnologia
Meta, Zuckerberg presenta i primi occhiali con AI integrata
00:01:00 min
| 1 giorno fa
NOW, il test delle foto di TCL NXTPAPER 60 UltraNOW, il test delle foto di TCL NXTPAPER 60 Ultra
now
NOW, il test delle foto di TCL NXTPAPER 60 Ultra
00:00:40 min
| 1 giorno fa
NOW, il test dei video di TCL NXTPAPER 60 UltraNOW, il test dei video di TCL NXTPAPER 60 Ultra
now
NOW, il test dei video di TCL NXTPAPER 60 Ultra
00:00:35 min
| 1 giorno fa
++NOW TCL Nxtpaper non toccare++NOW TCL Nxtpaper non toccare
now
TCL NXTPAPER 60 Ultra, la recensione video
00:03:06 min
| 1 giorno fa
Made in Italy: Vitrum 2025, a Milano in corso la fiera del vetroMade in Italy: Vitrum 2025, a Milano in corso la fiera del vetro
tecnologia
Made in Italy: Vitrum 2025, a Milano in corso la fiera del vetro
00:02:33 min
| 1 giorno fa
++Oppo Reno14 5G, design e maxi-batteria versatile++Oppo Reno14 5G, design e maxi-batteria versatile
now
OPPO Reno14 5G, la recensione video
00:03:11 min
| 2 giorni fa
65esima edizione del Salone nautico: manifestazione simbolo della nautica mondiale dal 18 al 23 settembre65esima edizione del Salone nautico: manifestazione simbolo della nautica mondiale dal 18 al 23 settembre
tecnologia
65esima edizione del Salone nautico: manifestazione simbolo della nautica mondiale dal 18 al 23 settembre
00:01:39 min
| 3 giorni fa
OpenAI e la scommessa da 300 miliardi di dollariOpenAI e la scommessa da 300 miliardi di dollari
tecnologia
OpenAI e la scommessa da 300 miliardi di dollari
00:22:14 min
| 4 giorni fa
DJI Mic 3, le prove audio di Sky TG24DJI Mic 3, le prove audio di Sky TG24
now
DJI Mic 3, le prove audio di Sky TG24
00:01:00 min
| 4 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità