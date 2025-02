A&T 2025, a Torino la fiera Automation and Testing per imprese

passeggiare tra i corridoi è come camminare nel futuro e così ti può capitare di incrociare ADone, il primo robot taxi a guida autonoma per la mobilità urbana. Siamo all'Oval Lingotto di Torino e questa è la diciannovesima edizione di Automation and Testing, la più importante fiera italiana dedicata a soluzioni tecnologiche, innovazione, affidabilità e competenze, 4.0 e 5.0 perché è proprio l'intelligenza artificiale il cuore di questo evento. "Le grandi aziende sono estremamente veloci nell'introdurre l'intelligenza artificiale, piccole 7% medie 15% di aziende che hanno introdotto progetti di intelligenza artificiale all'interno delle loro aziende. Ciò che si può fare è creare degli stimoli cui all'interno trovano la testimonianza che si può senza paura introdurre tecnologie innovative, non è così difficile. Gli esperti ci sono, basta andarseli a cercare." Come il Bok, questo strumento che permette di raggiungere il libretto d'istruzioni di qualsiasi macchinario e interagire con esso, ponendo domande e ottenendo risposte in tempo reale. "Stiamo vedendo una ripresa di un'auto, trasformata in un oggetto tridimensionale, l'oggetto tridimensionale diventa con un click l'accesso alla conoscenza dell'oggetto stesso, che poi viene resa fruibile tramite intelligenza artificiale generativa." Questa invece è una linea selezione colore. Grazie a un algoritmo legge la maturazione delle banane e le divide, un lavoro che viene ancora fatto a mano e a vista. "Il processo utilizza una telecamera che inquadra i colli di banane e attraverso un algoritmo è possibile andare a capire il grado di maturazione delle banane." Qui invece non c'è intelligenza artificiale ma robotica avanzata. Questo divano è stato completamente realizzato da una stampante 3D in appena 30 ore di lavoro, pesa meno di 30 chili grazie ad un leggerissimo materiale termoplastico. "Con la nostra tecnologia siamo in grado di stampare fondamentalmente qualunque oggetto venga progettato. Che si tratti di un'opera d'arte, un pezzo di arredo, l'alettone di una macchina o una fusoliera, potremmo stampare qualunque cosa i progettisti ci propongano, senza stampi, senza sprechi e senza post lavorazioni. .