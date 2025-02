“From 100% to 5%” il test sul Grande Raccordo Anulare di Roma che rivela i consumi “reali”, l’autonomia e l’efficienza delle auto elettriche. I risultati della quinta edizione della più grande prova indipendente organizzata in Europa per misurare le prestazioni effettive di 12 vetture a batteria: Lancia Ypsilon la più efficiente, KIA EV3 quella con maggiore autonomia.