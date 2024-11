Autogrill, l'Innovation hub migliora l'esperienza di consumo

"È Hooly, è un cestino intelligente capace di riconoscere, smistare analizzare i rifiuti che vengono inseriti al suo interno". "Ci fa vedere come funziona?" "Qui apriamo, inseriamo il rifiuto dentro, chiudiamo". "In questo caso era uno scontrino". "In questo caso era uno scontrino, lui adesso sta riconoscendo e qui sulla destra vedremo cosa ha riconosciuto, quindi, indifferenziato. L'immagine mostra una ricevuta o un ticket che va nella categoria di indifferenziato". E oltre a Hooly c'è Loquis, app gratuita disponibile in 7 lingue, che connette le persone con i territori e la loro cultura; c'è Simply che conduce test personalizzati in grado di analizzare aspetti come gusto, odore e presentazione visiva dei prodotti. Tutti progetti nati da startup italiane e internazionali sviluppate presso F&B Innovation Hub, un acceleratore di imprese per il mondo Food & Beverage autostradale, dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la competitività dei servizi del settore. "I grandi titoli, macro-titoli per noi negli ultimi tre anni sono stati proprio quelli della sostenibilità, dei giovani e dell'Innovazione. Oggi è un appuntamento importante che prende tra l'altro spunto da un esperimento già avvenuto che è quello all'aeroporto di Fiumicino di Roma, cioè quello di ingaggiare i giovani, la tecnologia e l'innovazione all'interno di realtà esistenti". "Tra consumatore e chi offre un servizio e un prodotto la cosa più importante non è né l'uno né l'altro polo di questa relazione ma la relazione stessa. Tanto è vero che oggi parliamo tantissimo, per esempio, di fiducia. La fiducia non sta né di qua né di là ma è una qualifica della relazione tra i due. E poi tutto quello che questa relazione comporta, ad esempio, tanto per essere diciamo molto digitali, noi vogliamo essere personalizzati. Il nostro prodotto, chi me lo offre, mi devi conoscere, deve sapere quali sono i miei gusti. Se ho fiducia in chi si relazione con me ho anche fiducia nel fatto che il prodotto o il servizio è sicuro, è affidabile e ha ottime qualità anche di prezzo, ma al contempo non corre tutti i rischi che abbiamo visto sopra. Su questo il digitale può fare moltissimo e su questo c'è ancora moltissimo da fare".