Benevento e Genoa vincono gli scudetti negli eSports

Finale di stagione e tempo di verdetti anche per gli eSports. Il primo scudetto eSerie A /eFootball PES è stato vinto dal Genoa. Il tricolore in modalità FIFA 21 è invece andato al Benevento. Emozionanti le fasi finale dei due tornei che vantano migliaia di appassionati. Il Genoa entra nella storia come primo club scudettato nella eSerie A. Protagonista Rosario Accurso che nelle tre partite di finale ha sconfitto il Bologna. Decisive le reti di Scamacca e Pandev. Sul terzo gradino del podio il Torino. Nella eSerie A TIM modalità FIFA 21 il Benevento ha battuto sempre il Genoa. Danilo Pinto l’artefice della vittoria dedicata al padre scomparso recentemente. Cagliari e Udinese hanno completato il quartetto delle migliori squadre.