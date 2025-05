Cancro al seno, Health Triage sviluppa uno screening con I.A.

Il 99,1% dei 100 milioni all'anno di mammografie fatte in Europa è fortunatamente negativo per il cancro al seno, ma per analizzarle tutte occorrono tempo e radiologi e spesso mancano entrambi. Così Health Triage, questa startup nata nel 2020, che si occupa di sviluppo di dispositivi medici per l'oncologia, siamo nell'incubatore del Politecnico di Torino, ha sviluppato il progetto Breast Negative. Istruendo l'intelligenza artificiale con i 7 milioni di immagini mammografiche acquisite dal database della britannica Optimam in Italia non esistono dati di questo tipo, l'algoritmo si allena a identificare i casi sicuramente negativi. "Il concetto alla base è quello di sviluppare una tecnologia in grado di identificare le mammografie sicuramente negative e scartarle da una delle due letture umane. Noi vogliamo sviluppare e validare un nuovo paradigma dove una lettura è umana e una lettura è fatta dall'intelligenza artificiale. Se riuscissimo a eliminare molta parte delle immagini negative, i radiologi potrebbero dedicarsi ai casi dubbi o potrebbero dedicare a refertare più donne. In alcune regioni europee la mancanza dei radiologi prevede il fatto che non invitino tutte le donne aventi diritto a fare l'esame di screening, perché poi non hanno la capacità e la potenza di leggere tutte le immagini. Anche in Italia. Ahimè, anche in Italia." Una tecnologia che potrebbe arrivare negli ospedali italiani nel giro di un anno. Tempi un po' più lunghi invece per l'ambizioso progetto della biopsia virtuale, in cui l'intelligenza artificiale potrebbe non solo evitare biopsie tradizionali dei tessuti, ma fornire anche diagnosi più affidabili sull'aggressività di un tumore alla prostata. "L'obiettivo è calcolare in modo molto più preciso il grado di aggressività della lesione e permettere delle decisioni sulla terapia molto più precise ed evitare degli interventi chirurgici o delle radioterapie inutili." .