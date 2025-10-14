Comolake2025, Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'innovazione

Abbiamo fatto parlare le due più importanti aziende al mondo che si occupano di quantum, che prima non si parlavano, una è canadese, l'altra è americana. Sono portatrici di due tecnologie diverse. Sono due tecnologie che messe insieme possono dar vita non a un tradizionale data center, che comunque è fondamentale e importante, ma a un data center con basi anche di carattere cognitivo che può addirittura parlare di intelligenza artificiale e fare calcolo quantistico. Messo tutto insieme questa è una straordinaria leva per lo sviluppo industriale, culturale, della ricerca, sanitario, del turismo, perché ovviamente verrà prodotto qualcosa che poi sarà verticalizzato sulle singole economie. .