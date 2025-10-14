Comolake2025, terza edizione del Digital Innovation Forum

Si chiama ComoLake Digital Innovation Forum, la terza edizione dell'evento dedicato al dialogo tra istituzioni, industria e università, per creare una piattaforma di confronto e cooperazione e per valorizzare l'innovazione italiana come leva di competitività internazionale. "La vera grande novità dell'edizione 2025 è le 24 università italiane che hanno dato la partnership a questo evento. Quindi l'evento si colloca, da solo, al più alto livello culturale, sul dibattito, sull'innovazione, sulla digitalizzazione e sull'intelligenza artificiale. Quindi questa edizione è nel segno delle grandi accademie che hanno dato il supporto, dell'industria ovviamente, e delle istituzioni che sono presenti per accogliere i messaggi che vengono sia dal mondo accademico, sia dal mondo dell'industria". Esperti da tutto il mondo si sono dati appuntamento a Cernobbio per discutere di innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e digitalizzazione. "L'intelligenza artificiale, come la conosciamo oggi, è una cosa molto empirica. Qualcuno ha detto che siamo come a livello delle prime ferrovie, in cui però non si capiva la base teorica, che era poi la termodinamica, eccetera. Quindi ci sono moltissime cose ancora da imparare. L'Europa potrebbe avere un ruolo su questo e anche sull'equilibrio tra il progresso e l'intelligenza artificiale e i problemi etici enormi che solleva". .

