Corrale, da Dyson la piastra con le lamine flessibili

Dopo l'asciugacapelli supersonic, e lo styler airwrap da Dyson, arriva un nuovo prodotto dedicato alla cura dei capelli, la piastra Dyson Corrale si tratta di una piastra senza fili che sfrutta delle lamine flessibili, microincise che si adattano i capelli senza danneggiarli, applicando a ogni passaggio calore e tensione in modo uniforme sull'intera ciocca, mantenendola allineata e riducendo la dipendenza da temperature elevate. Una piastra, ha spiegato il fondatore il chief engineering James Dyson, creata per rendere i capelli morbidi brillanti e luminosi. Dunque, se le lamine sono in grado di adattarsi alla ciocca di conseguenza ad ogni passaggio si riesce ad applicare la giusta tensione, senza il calore e i tanti passaggi di cui necessitano gli altri prodotti. L'innovazione, come sempre, parte dai materiali, all'interno di Corrale vi sono delle innovative lamine flessibili in lega di rame e manganese microincise con uno spessore di soli 65 micron per adattarsi allo spessore della ciocca. Coralle è il risultato di dieci anni di ricerche scientifiche sulla lisciatura del capello con un investimento di oltre 110 milioni di euro in laboratori dedicati in tutto il mondo. La nuova piastra Dyson ha tre impostazioni di calore e la temperatura grazie a un sensore di platino viene misurata 100 volte al secondo, per evitare oscillazioni. Corrale si ricarica completamente in 70 minuti e offre 30 minuti di utilizzo senza filo costa 499 Euro.