Cosa sono gli agenti AI?

00:03:14 min
1 ora fa

Vi siete mai chiesti cosa succede quando l’Intelligenza Artificiale smette di rispondere e inizia ad agire? Succede che entriamo nel mondo degli Agenti AI. Gli Agenti AI non sono semplici chatbot. Sono “menti” digitali autonome, capaci di prendere decisioni, eseguire compiti, imparare e persino collaborare tra loro. Sono il motore invisibile dietro automazioni intelligenti e assistenti virtuali evoluti. Secondo gli esperti, gli Agenti AI rappresentano il prossimo grande salto nella rivoluzione del mercato del lavoro, i dettagli nel racconto di Aleksandra Georgieva.

