Countdown, cosa succederà alla ISS dopo il 2028

"Che ruolo ha avuto in questi viaggi spaziali con equipaggi la Stazione Spaziale Internazionale? E che cosa accadrà da qui a dieci anni?" "La Stazione Spaziale Internazionale dal 2028 comincerà a fare un, diciamo una limitazione delle attività. Gli astronauti rimarranno in due solo, rientreranno dei materiali e poi ci sarà il grosso rientro dal trenta in poi, durerà un paio d'anni, complessissimo, perché stiamo pensando di far rientrare quattrocento tonnellate di materiale e questo non sarà facile. Andrà a finire questo materiale nel Pacifico, in quello che si chiama cimitero dei satelliti, però verrà sostituita da nuove stazioni spaziali. Io penso più di una, anche che faranno un tipo di attività probabilmente più al passo con i tempi, cioè legato poi alla produzione, alla cosiddetta spesa economy". .