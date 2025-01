"In questo mondo, nel mondo spaziale, l'Italia ha una posizione di assoluto rilievo. Io mi ricordo diverse chiacchierate in cui si parlava di soluzione all'italiana. Il che vuol dire una soluzione intelligente, una soluzione non dispendiosa, una soluzione vincente. Questo vuol dire che l'Italia si è conquistata un posto di rilievo ma soprattutto si è conquistata la stima di quelli che ci fanno lavorare, lavoriamo insieme per le missioni spaziali.".