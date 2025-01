Fondazione Leonardo, educare i giovani sulle STEM

"Che l'algoritmo funzioni bene, sia più efficiente con chips più vecchi, è una notizia tecnologicamente rilevante che dice che questi ragazzi han fatto un buon lavoro. Poi come viene utilizzato, se appunto viene casomai limitato nelle risposte, eccetera, quello è un discorso di utilizzo della tecnologia di governance". E dunque sta ai legislatori risolvere le variabili che comporta l'arrivo sul mercato di DeepSeek AI l'intelligenza atificiale low cost Made in China. Non a caso Roberto Cingolani parla delle sfide del futuro a margine della presentazione della Fondazione Leonardo ETS. La Fondazione si pone come strumento rivolto ai giovani per agevolarli nella comprensione della complessità sociale attraverso le materie STEM: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. "La scienza è il nostro principale strumento di conoscenza". Documentari, podcast e approfondimenti, Fondazione Leonardo ETS punta sulla comunicazione digitale per formare gli studenti. "Temi complessi, e complesso parlare ai giovani, però lo facciamo attraverso le tecniche della divulgazione scientifica. Ci aiutano gli esperti del settore, persone affermate nei propri campi, le grandi menti che sono all'interno del gruppo Leonardo. Quindi parliamo di scienziati, di fisici, di ingegneri". Ai giovani sono dedicati contenuti ad hoc gratuiti, diffusi su tutte le piattaforme. La scuola è l'approdo naturale di questi prodotti che vogliono contribuire al rinnovamento della didattica. "Avete mai sognato di correre a testa in giù?" Tra le altre attività, la Fondazione sviluppa progetti di ricerca scientifica, stage formativi, tirocini, corsi didattici e scambio culturale a livello internazionale. "Fare meglio insieme" è uno dei motti. "Stare un po' più a sentire quali sono le esigenze delle ragazze e dei ragazzi di oggi. Avere un po' di memoria di quello che eravamo noi ormai quarant'anni fa, dicendo a se stessi: ma io quando avevo quell'età che cos'è che avrei voluto sentirmi dire? Quali servizi, quali opportunità, quali anche luoghi di espressione avrei voluto avere?" .