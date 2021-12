Future Inventors, laboratorio next-gen tra scienza e arte

"E muovendo la mano su questi tubi percepiamo le note. L'idea è di scoprire le caratteristiche del suono stesso nel movimento nello spazio incluso l'uso di tutto il corpo." Un progetto per le nuove generazioni è il laboratorio di educazione alle Stem, discipline scientifico-tecnologiche, proposto dal museo di scienza e tecnologia di Milano. Un percorso formativo dedicato, soprattutto, a insegnanti e studenti della scuola media che permette l'esplorazione di tecnologie digitali e linguaggi artistici d'avanguardia. "Qui con l'altezza cambia il volume, cambia quel movimento anche il suono stesso", "Lei mi sta dicendo che mentre facciamo quest'intervista muovendoci creiamo una melodia", "creiamo una melodia assolutamente originale.", "Noi dobbiamo essere immaginifici, immersivi, cioè fare vivere delle vere esperienze, puoi trasformare l'esperienza vissuta in un commento; in questo caso anche di competenza tecnica, di competenza scientifica, ma necessario mescolare di due cose.", "questo apre la mente?", "Questo apre sicuramente la fantasia, la passione e l'interesse." "Guardate che meraviglia questo caleidoscopio digitale con queste linee che si muovono è attivato semplicemente camminando su questo pavimento; gli studenti possono interagire con i loro compagni e creare delle forme assolutamente sempre nuove." Dal nuovo rapporto di ricerca di Fondazione Rocca, che ha finanziato il progetto, emergono le difficoltà nelle materie scientifiche degli studenti italiani delle scuole medie. "Le materie scientifiche che sono oggi necessarie e indispensabili, per qualunque tipo di mestiere, che avere una naturalezza col mondo digitale, col mondo delle scienze, anche per capire, l'abbian visto nel caso della pandemia, il mondo che ci circonda; è un modo per comprare libertà, una volta io dicevo che l'inglese c'ha dato la libertà di muoverci nel mondo." "Questo alle nostre generazioni ,alle nuove generazioni?", "L' applicazione della scienza gli consentirà di muoversi nel mondo con la stessa naturalezza con cui ci siamo mossi con l'inglese nel Mondo.".