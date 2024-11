Games Week a Milano, un inno alla cultura pop

Un inno alla cultura Pop. Si è aperta a Milano la tre giorni della Games Week & Cartoomics. Organizzata da Fiera di Milano con Fandango Club Creators, offre un programma ricchissimo di appuntamenti e ospiti nazionali e internazionali, per un evento che ha già fatto registrare numeri da record. "È un'edizione molto positiva, abbiamo avuto una prevendita superiore all'affluenza dell'anno scorso, quindi superiore alle 120.000 persone, abbiamo 500 postazioni di gioco, 10 aree tematiche, oltre 400 espositori, e quindi sarà sicuramente un successo". Protagonista principale il mondo del gaming, ma spazio ovviamente anche ai fumetti, al collezionismo, ai giochi in scatola e ai classici senza tempo come i LEGO. "All'interno dello stand della Milano Games Week abbiamo una serie di prodotti, a partire da LEGO Super Mario, LEGO Minecraft, Sonic e, grande novità del 2024, LEGO Fortnite". Per quanto riguarda i videogiochi, ci si può scatenare nelle oltre 200 postazioni della free play area misurandosi con titoli come Fortnite, EA Sports Football Club, Call of Duty e Enotria o, ancora, nei balli forsennati della nuova edizione di Just Dance, oppure agli stand dei grandi player come Nintendo. "Quest'anno abbiamo tutti i titoli di Natale, abbiamo Super Mario Jamboree, che è il miglior Super Mario Party di sempre, con più di 100 giochi, abbiamo una nuova Zelda, abbiamo Animal Crossing, abbiamo Switch Sports, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti". Nell'area dedicata a comics e manga, in un ideale passaggio di consegne, si può trovare, tra l'altro, la trasposizione a fumetti di Minecraft, accanto alle proposte dei supereroi di Panini o dei talenti italiani come Sio con la nuova Giga Ciao. Molto ricercati anche i collezionabili, come le memorabilia dello stand eBay o i tanti e coloratissimi personaggi di Funko Pop. Immancabili anche le aree dedicate ai giochi da tavolo di Hasbro e alle card di Topps. Tornando al mondo digitale non si può non menzionare gli eSports, fenomeno in continua crescita del panorama come testimonia il report presentato dall'Associazione italiana videogiochi in Fiera. "Secondo il nostro rapporto, che abbiamo presentato oggi, abbiamo 7,3 milioni di persone in Italia che hanno fruito di contenuti eSports in TV, sul web oppure in un evento dal vivo almeno una volta negli ultimi sei mesi, mentre sono 3,3 milioni quelli che lo hanno fatto almeno una volta in settimana". L'offerta della Games Week non finisce però qui, con ospiti musicali e in cartellone proiezioni di film e serie fantasy, ispirazione per i cosplayer che da sempre animano la manifestazione.