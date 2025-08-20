Gamescom: la fiera di tech e videogiochi riparte a Colonia

00:01:00 min
|
41 minuti fa

Dal 18 al 24 agosto 2025 Colonia ospita la Gamescom, la più grande fiera mondiale dedicata ai videogiochi, con l’apertura al pubblico dal 21. L’evento clou è stato l’Opening Night Live, con annunci di nuovi titoli tra cui l’ultimo capitolo di Call of Duty. Xbox sarà protagonista con oltre 20 titoli, inclusa la demo di Hollow Knight: Silksong. Nintendo porterà anteprime di Metroid Prime 4 e Pokémon Leggende Z-A. Da alcuni anni la fiera ha sempre meno eventi a causa della crisi che ha colpito il settore videoludico.

L’uragano Erin visto dalla Stazione Spaziale InternazionaleL’uragano Erin visto dalla Stazione Spaziale Internazionale
tecnologia
L’uragano Erin visto dalla Stazione Spaziale Internazionale
00:01:00 min
| 7 ore fa
pubblicità
Spazio, Argotec presenta Curie, centro energetico di HenonSpazio, Argotec presenta Curie, centro energetico di Henon
tecnologia
Spazio, Argotec presenta Curie, centro energetico di Henon
00:02:00 min
| 11 giorni fa
DJI Osmo 360, la prova dei videoDJI Osmo 360, la prova dei video
now
DJI Osmo 360, la prova dei video
00:02:44 min
| 20 giorni fa
NOW, il test dei video di OnePlus Nord 5NOW, il test dei video di OnePlus Nord 5
now
NOW, il test dei video di OnePlus Nord 5
00:01:00 min
| 20 giorni fa
NOW, il test delle foto di OnePlus Nord 5NOW, il test delle foto di OnePlus Nord 5
now
NOW, il test delle foto di OnePlus Nord 5
00:00:40 min
| 20 giorni fa
Il test dei video di vivo X200 FEIl test dei video di vivo X200 FE
now
NOW, il test dei video di vivo X200 FE
00:00:31 min
| 21 giorni fa
Il test delle foto di vivo X200 FEIl test delle foto di vivo X200 FE
now
NOW, il test delle foto di vivo X200 FE
00:00:40 min
| 21 giorni fa
L’intelligenza artificiale nell’ediliziaL’intelligenza artificiale nell’edilizia
tecnologia
L’intelligenza artificiale nell’edilizia
00:23:04 min
| 24 giorni fa
Medicina e nuove tecnologieMedicina e nuove tecnologie
tecnologia
Medicina e nuove tecnologie
00:24:42 min
| 24 giorni fa
++NOW Puntata 227 lunga ok++NOW Puntata 227 lunga ok
tecnologia
NOW Puntata 227 - Best gen-lug 2025 p2 - Stag. 6, Ep. 8
00:23:59 min
| 10 giorni fa
++NOW Puntata 226 - 27 luglio 2025 - Stag. 6, Ep. 7++NOW Puntata 226 - 27 luglio 2025 - Stag. 6, Ep. 7
tecnologia
NOW Puntata 226 - 27 luglio 2025 - Stag. 6, Ep. 7
00:24:26 min
| 23 giorni fa
++NOW Puntata 226 - 24 luglio 2025 - Stag. 6, Ep. 7++NOW Puntata 226 - 24 luglio 2025 - Stag. 6, Ep. 7
tecnologia
NOW Puntata 226 - 24 luglio 2025 - Stag. 6, Ep. 7
00:12:40 min
| 26 giorni fa
L’uragano Erin visto dalla Stazione Spaziale InternazionaleL’uragano Erin visto dalla Stazione Spaziale Internazionale
tecnologia
L’uragano Erin visto dalla Stazione Spaziale Internazionale
00:01:00 min
| 7 ore fa
Spazio, Argotec presenta Curie, centro energetico di HenonSpazio, Argotec presenta Curie, centro energetico di Henon
tecnologia
Spazio, Argotec presenta Curie, centro energetico di Henon
00:02:00 min
| 11 giorni fa
DJI Osmo 360, la prova dei videoDJI Osmo 360, la prova dei video
now
DJI Osmo 360, la prova dei video
00:02:44 min
| 20 giorni fa
NOW, il test dei video di OnePlus Nord 5NOW, il test dei video di OnePlus Nord 5
now
NOW, il test dei video di OnePlus Nord 5
00:01:00 min
| 20 giorni fa
NOW, il test delle foto di OnePlus Nord 5NOW, il test delle foto di OnePlus Nord 5
now
NOW, il test delle foto di OnePlus Nord 5
00:00:40 min
| 20 giorni fa
Il test dei video di vivo X200 FEIl test dei video di vivo X200 FE
now
NOW, il test dei video di vivo X200 FE
00:00:31 min
| 21 giorni fa
Il test delle foto di vivo X200 FEIl test delle foto di vivo X200 FE
now
NOW, il test delle foto di vivo X200 FE
00:00:40 min
| 21 giorni fa
L’intelligenza artificiale nell’ediliziaL’intelligenza artificiale nell’edilizia
tecnologia
L’intelligenza artificiale nell’edilizia
00:23:04 min
| 24 giorni fa
Medicina e nuove tecnologieMedicina e nuove tecnologie
tecnologia
Medicina e nuove tecnologie
00:24:42 min
| 24 giorni fa
++NOW Puntata 227 lunga ok++NOW Puntata 227 lunga ok
tecnologia
NOW Puntata 227 - Best gen-lug 2025 p2 - Stag. 6, Ep. 8
00:23:59 min
| 10 giorni fa
++NOW Puntata 226 - 27 luglio 2025 - Stag. 6, Ep. 7++NOW Puntata 226 - 27 luglio 2025 - Stag. 6, Ep. 7
tecnologia
NOW Puntata 226 - 27 luglio 2025 - Stag. 6, Ep. 7
00:24:26 min
| 23 giorni fa
++NOW Puntata 226 - 24 luglio 2025 - Stag. 6, Ep. 7++NOW Puntata 226 - 24 luglio 2025 - Stag. 6, Ep. 7
tecnologia
NOW Puntata 226 - 24 luglio 2025 - Stag. 6, Ep. 7
00:12:40 min
| 26 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità