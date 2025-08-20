Gamescom: la fiera di tech e videogiochi riparte a Colonia

Dal 18 al 24 agosto 2025 Colonia ospita la Gamescom, la più grande fiera mondiale dedicata ai videogiochi, con l’apertura al pubblico dal 21. L’evento clou è stato l’Opening Night Live, con annunci di nuovi titoli tra cui l’ultimo capitolo di Call of Duty. Xbox sarà protagonista con oltre 20 titoli, inclusa la demo di Hollow Knight: Silksong. Nintendo porterà anteprime di Metroid Prime 4 e Pokémon Leggende Z-A. Da alcuni anni la fiera ha sempre meno eventi a causa della crisi che ha colpito il settore videoludico.