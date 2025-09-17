Made in Italy: Vitrum 2025, a Milano in corso la fiera del vetro

Un materiale d'uso comune che muta in forme e colori diversi, dalla storia antichissima e oggi risorsa chiave di innovazione e sostenibilità in molti settori, dall'edilizia all'automotive al confezionamento. È il vetro, protagonista dal 16 al 19/9 di Vitrum 2025, manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie e ai dispositivi per la sua lavorazione. Più di 200 espositori, per il 30% esteri, si sono dati appuntamento a Fiera Milano per mettere al centro le sfide di una filiera che in Italia oggi vale 6 miliardi di euro ed esporta il 70% dei propri prodotti, come ci spiega Lucia Masutti, general manager di Vitrum. "Abbiamo un Paese come gli Stati Uniti che pesa il 14% delle esportazioni della nostra industria. Oggi le criticità che stiamo vivendo in questo momento contingente ci obbligano a ripensare anche ai Paesi di sbocco per questa manifattura. Oggi i Paesi di sbocco corrispondono anche con quelle economie che sono attenzionate dal nostro Governo italiano. Attraverso il piano Mattei l'Italia ha una posizione favorevole all'interno del bacino del Mediterraneo, e stiamo guardando proprio a questi Paesi, ai Paesi del Mediterraneo allargato come il Nord Africa e il Medio Oriente". Nuove rotte commerciali, dunque, e non solo. Le sfide dell'industria del vetro, un settore ancora altamente energivoro, sono comuni a molte altre filiere produttive: dalla ricerca di modelli di produzione sostenibili che rispondano alle normative europee alla formazione di figure specializzate, in grado di gestire un'innovazione basata sull'intelligenza artificiale. In un contesto internazionale sempre più frammentato il Made in Italy risponde a queste sfide con esempi di collaborazione, gli stessi che danno vita a manifestazioni come Vitrum. Qui proposte e soluzioni di sviluppo nascono dalla partnership tra aziende leader del mercato, istituti di ricerca, enti per l'internazionalizzazione e le università. In questa ricerca di nuovi equilibri, in termini di opportunità commerciali da vagliare e nuove tecnologie da adottare, anche il ruolo del polo fieristico cambia. Sentiamo Simona Greco, direttore delle manifestazioni ospitate di Fiera Milano. "Stare al fianco di un organizzatore significa trasformare, aiutare a trasformare un evento non solo come un palcoscenico di incontro di domanda e offerta in un momento specifico e in un posto specifico, ma trasformare l'evento in una piattaforma di connessioni per poter proporre al mercato DG 24. .

