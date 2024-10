Mascaretti: tecnologie di Musk importanti per l'Italia

Elon Musk, credo sia stato veramente geniale come imprenditore e, mettere a disposizione delle tecnologie che spero che le imprese italiane riescano a sfruttare appieno e spero che anche in Italia ci siano degli Elon Musk in grado di portare a casa grandi successi ovviamente non si può fare questo da soli. Bisogna scegliere i partner. Oggi gli unici partner diciamo sul mercato che hanno grandi capacità tecnologiche grandi risorse economiche sono tutti americani, statunitensi. Quindi, vale per Space X, vale per Starlink. Insomma, queste grandi società devono essere sicuramente partner delle società italiane per entrare in quel mercato e conquistare primi fra tutti una diciamo una fetta di mercato per le nostre imprese che sono, dobbiamo dirlo anche qui eccellenti, funzionano molto bene. A differenza di altri paesi, noi abbiamo tutta la filiera cioè tutto ciò che serve per andare e restare nello spazio, in Italia c'è.