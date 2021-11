Mimo 2022, la seconda edizione dal 16 al 19 giugno

Appuntamento per tutti gli appassionati di motori e non solo: è stata presentata la seconda edizione del Mimo. Dopo il successo della scorsa estate, il Milano Monza Motor Show torna dal 16 al 19 giugno 2022. Attese anteprime e novità di oltre 50 brand che saranno esposte nel centro di Milano e sfileranno in pista all'autodromo nazionale di Monza. L'evento sarà ancora gratuito per il pubblico che, oltre ad ammirare modelli esclusivi, avrà anche la possibilità di provare modelli elettrici e ibridi.