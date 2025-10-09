Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
News
Temi
Politica
Cronaca
Economia
Mondo
Spettacolo
Tecnologia
Motori
Ambiente
Meteo
Questo è SKY
Topic
Diretta SkyTG24
Menu
Login
News
Tecnologia
NOW, anticipazioni puntata dell'11 ottobre 2025
00:00:41 min
|
2 ore fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
Sabato 11 ottobre su Sky TG24 c'è una nuova puntata di NOW, la rubrica di innovazione e tecnologia.
Mostra Descrizione
now
Come si vede il nuovo tv RGB MiniLED 116" di Hisense
00:02:57 min
| 4 ore fa
pubblicità
now
iPhone Air e AirPods Pro 3, la recensione video
00:03:11 min
| 7 ore fa
now
15T, tablet, elettrodomestici: ecco tutte le novità Xiaomi
00:03:43 min
| 11 ore fa
tecnologia
Politecnico di Torino, presentata Biennale Tecnologia 2026
00:01:30 min
| 1 giorno fa
tecnologia
Verso la manovra, Landini: il 25 ottobre in piazza per lavoro e salari
00:00:43 min
| 1 giorno fa
tecnologia
Biocarburanti, la sperimentazione dell'Asi sui veicoli storici
00:01:48 min
| 3 giorni fa
tecnologia
L'UE annuncia una e-car da meno di 20mila euro
00:22:15 min
| 4 giorni fa
tecnologia
L'attrice creata con l'IA e OpenAI che lancia un social
00:24:37 min
| 4 giorni fa
tecnologia
Sky Tg24 sul Mar Baltico con gli astronauti dell'ESA
00:06:11 min
| 5 giorni fa
tecnologia
Tech Week 2025, Bezos, von der Leyen e i benefici di AI
00:01:40 min
| 6 giorni fa
now
NOW, il test dei video di Insta360 GO Ultra
00:00:50 min
| 6 giorni fa
now
Insta360 GO Ultra, la recensione video
00:02:12 min
| 6 giorni fa
now
Come si vede il nuovo tv RGB MiniLED 116" di Hisense
00:02:57 min
| 4 ore fa
now
iPhone Air e AirPods Pro 3, la recensione video
00:03:11 min
| 7 ore fa
now
15T, tablet, elettrodomestici: ecco tutte le novità Xiaomi
00:03:43 min
| 11 ore fa
tecnologia
Politecnico di Torino, presentata Biennale Tecnologia 2026
00:01:30 min
| 1 giorno fa
tecnologia
Verso la manovra, Landini: il 25 ottobre in piazza per lavoro e salari
00:00:43 min
| 1 giorno fa
tecnologia
Biocarburanti, la sperimentazione dell'Asi sui veicoli storici
00:01:48 min
| 3 giorni fa
tecnologia
L'UE annuncia una e-car da meno di 20mila euro
00:22:15 min
| 4 giorni fa
tecnologia
L'attrice creata con l'IA e OpenAI che lancia un social
00:24:37 min
| 4 giorni fa
tecnologia
Sky Tg24 sul Mar Baltico con gli astronauti dell'ESA
00:06:11 min
| 5 giorni fa
tecnologia
Tech Week 2025, Bezos, von der Leyen e i benefici di AI
00:01:40 min
| 6 giorni fa
now
NOW, il test dei video di Insta360 GO Ultra
00:00:50 min
| 6 giorni fa
now
Insta360 GO Ultra, la recensione video
00:02:12 min
| 6 giorni fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Drive Club 2024, le puntate della rubrica di auto e motori di Sky TG24
49 video
|
Tecnologia
AI4TRUST, l'intelligenza artificiale contro la disinformazione
50+ video
|
Tecnologia
Progress
50+ video
|
Tecnologia
pubblicità