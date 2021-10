NOW Il torneo degli hacker, vince chi trova la vulnerabilità

Si chiama Capture the flag, cioè rubabandiera. É una maratona in cui squadre di hacker si sfidano per trovare vulnerabilità nascoste appositamente dentro ad un software. Vince chi ne trova di più. La sfida è stata lanciata dalla società Reply in occasione del mese europeo dedicato alla cybersecurity. Una competizione aperta a tutti e suddivisa in cinque categorie di gioco: programmazione, web, binary, Crypto e varie. I partecipanti si sono cimentati così nella risoluzione, nel minor tempo possibile, di problemi ed enigmi di sicurezza di crescente livello di difficoltà. "In quest'edizione, più di 1500 team internazionali si sono sfidati, team tra i più forti al mondo composti da appassionati di sicurezza e studenti. Ed è proprio alle nuove generazioni che Reply si rivolge, per avvicinare la cultura informatica e aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla sicurezza." Rischi che, come sappiamo dall'inizio della pandemia sono aumentati, e per essere fronteggiati richiedono maggiore consapevolezza d'intenti e anche mani esperte.