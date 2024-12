Si tratta di una serratura che si sostituisce a quella presente in casa con l’aiuto dei tecnici Verisure e che permette di innalzare il livello di sicurezza perché è in grado di far scattare l’allarme già ai primi tentativi di manomissione. Tante le funzionalità, di seguito tutti i dettagli e le nostre impressioni dopo alcune settimane di prova.