Poco ritorna con F2 Pro e un processore super veloce

Un telefono dalle caratteristiche top di gamma, che consuma poca batteria e dal costo più che competitivo, non poteva che chiamarsi Poco F2 Pro. È la seconda generazione smartphone di Pocophone, sotto brand della più conosciuta Xiaomi. Per F2 Pro presentazione online senza spettatori, ma tanti gli utenti collegati sui canali ufficiali, segno che il marchio piace. Poco F2 Pro è dual sim, ha uno schermo senza interruzioni in full HD da 6,67 pollici e monta il processore Qualcomm Snapdragon 865, con connettività 5G. L'autonomia è garantita da una batteria da 4.700 mAh, in grado di ricaricarsi del 64% in mezzora, grazie alla carica rapida. Il comparto fotografico è composto da una camera principale da 64 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 13 megapixel, un terzo sensore da 5 megapixel per le foto macro e infine un sensore da 2 megapixel per la profondità di campo. Permette di fare anche video fino a 8K. E poi ha un sistema di raffreddamento dedicato, chiamato Liquid Cool Technology 2.0. Disponibili in due configurazioni da 499 euro e da 599 euro.