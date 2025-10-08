Politecnico di Torino, presentata Biennale Tecnologia 2026

Ecco le date da segnare in agenda da mercoledì 15 a domenica 19 aprile 2026, perché ritorna l'appuntamento con Biennale tecnologia, l'evento ideato dal Politecnico di Torino, per indagare l'impatto sempre più pervasivo, del progresso tecnologico sulle nostre vite. Soluzioni è il titolo scelto per questa quinta edizione che proverà a rispondere a una domanda complicata. Come possiamo usare la tecnologia per il bene comune. "Oltre ad analizzare i problemi che attanagliano la società in questo momento, proporremo soluzioni che usano le tecnologie nel rispetto delle persone per risolvere questi problemi. Ad esempio, pensiamo a una popolazione che invecchia sempre di più anziani che hanno bisogno di cura. Ecco che le tecnologie possono in questo caso sopperire alla mancanza di umani, alla mancanza di persone giovani che possono offrire cura, almeno in parte in combinazione con loro." Biennale Tecnologia 2026 avrà tre co-curatori ed uscirà dalle aule del Politecnico per approdare nel cuore di Torino; Piazza San Carlo ospiterà il villaggio della tecnologia. "Per rendere i luoghi della città di Torino parte dell'innovazione tecnologica e rendere sempre più partecipe tutta la nostra comunità all'interno di questo percorso che farà veramente di Torino la capitale dell'innovazione." .