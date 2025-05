Presentata l'edizione 2025 della Milan Games Week

Dal mondo virtuale a quello reale, dall'online all"OnLife". È questa la parola d'ordine della Games Week e Cartoomics 2025, il festival di giochi, videogiochi, fumetti e della cultura pop in generale, presentato oggi a Milano a Palazzo Marino. Un format che dopo il successo della scorsa edizione con oltre 125mila visitatori, l'ottanta percento dei quali sotto i 34 anni, punta a ripetersi anche per aumentare l'offerta di eventi legati all'intrattenimento all'interno del calendario di Fiera Milano Rho. "È un appuntamento nel calendario ormai diventato imprescindibile, è un momento dove, raggiungiamo e entriamo in contatto con delle comunità nuove, con i giovani, con le persone che hanno una vena, una sfera di creatività, di fantasia, di passione, che è in realtà il minimo comune denominatore che governa anche la nostra azione". Un evento legato soprattutto al mondo dei giovani, che da quest'anno ha spinto il Comune di Milano a patrocinarlo con una serie di eventi diffusi, che porteranno dritti alla manifestazione. "Con gli organizzatori c'è stato un grande lavoro sull'impatto e sulla legacy che questo evento porterà nella nostra città. Un lavoro legato alle attività nei quartieri per i giovani totalmente gratuite, collaboratori legati a diversi tipi di creatività". Per quanto riguarda i temi e gli ospiti della prossima edizione che si terrà dal 28 al 30/11, qualcosa è già stato svelato a partire da ospiti illustri come il compositore di musiche per videogame Hitoshi Sakimoto, il deus ex machina dell'universo Marvel C.B. Cebulski, e un mostro sacro del fumetto come Brian Michael Bendis. "Le community da noi sono davvero protagoniste del loro divertimento, incontrano i talent, incontrano gli artisti, incontrano i creator. Questo lo facciamo da molti anni, da cinque anni a questa parte, questo blend, come lo chiamo, si è realizzato compiutamente. E i mondi di Milan Games Week e di Cartoomics oggi sono totalmente fusi e sono interpretati dai nostri ospiti, dai nostri artisti e dai Creator che il pubblico ama". Svelato anche il poster della manifestazione, realizzato da un'altra superstar dei comics, il nostro Marco Checchetto, quotato disegnatore di tante testate di supereroi, come Daredevil e The Punisher. "Ho pensato di basarmi soprattutto su, sull'argomento di cui forse si parla di più in questo momento, che è l'intelligenza artificiale e creare una specie di umandroide, che tenesse nel palmo della sua mano il web, il mondo e che parlasse ai due poli di questa manifestazione che sono i comics e i videogame. .