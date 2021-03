Quando mi vaccino? Te lo dice un algoritmo Skytg24.it

Risiedo in regione Lombardia, non rientro in questi gruppi: sanitaria, RSA, personale scolastico, forze armate. Inserisco la mia età 35 anni, non ho altre patologie. Calcoliamo la coda. Un algoritmo costantemente aggiornato per conoscere la possibile data del vaccino. Chiunque può scoprirla sul sito e social di Sky Tg 24. Siamo noi a dare le informazioni necessarie, compilando un semplice modulo creato in collaborazione con Quorum Youtrend. E subito sapremo quando sarà il nostro turno. Mi vaccinerò nell'agosto 2021 con AstraZeneca e Johnson & Johnson e prima di me ci sono circa 30 milioni di persone. Le tempistiche sono indicative, si accorciano per determinate categorie professionali, ma anche a seconda dell'età o la presenza di vulnerabilità sanitaria. Facciamo la simulazione diversa. Risiedo nel Lazio. Facciamo finta che io sia un'insegnante, che io abbia 58 anni e che io sia vulnerabile. Calcoliamo la cosa. Mi vaccinerò ad aprile 2021 con AstraZeneca e sono in coda dopo circa 3.370.000 persone. Se ci riproviamo dopo qualche tempo il risultato potrebbe essere diverso se intanto il piano vaccinale è stato aggiornato.