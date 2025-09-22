Salone Nautico, a Genova le start up più interessanti del settore

Un'imbarcazione che raccoglie la plastica tra i canali di Venezia, una bicicletta che vola sull'acqua e arance che si trasformano in rivestimenti per divani. Sono solo alcune delle startup più promettenti del Salone Nautico Internazionale di Genova, come questa. Ecco cosa si può fare con un fico d'India. "Andiamo a recuperare tutti quelli che sono i maggiori scarti dell'agricoltura siciliana, quindi bucce di agrumi e pale di fico d'India, li andiamo ad essiccare, li andiamo a ridurre in una polvere finissima, li uniamo con delle resine sostenibili bio-attributed e bio-based per poi andare in spalmatura e ottenere un materiale spalmato da rivestimento". I nuovi modi di vivere il mare, ascoltando solo le onde. "Il nostro desiderio era proprio quello di realizzare un veicolo innovativo, che volasse sull'acqua e che fosse totalmente ecologico per raggiungere delle baie in modo alternativo ad un'imbarcazione". Già brevettata, invece, la maglietta anti-annegamento che arriva dalla Francia. "In meno di 5 secondi il bambino viene messo in sicurezza. È una maglietta molto utile per andare nei bordi piscina, bordi bagnasciuga, mare, imbarcazioni, è abbastanza versatile. Poi, all'occorrenza, si cambia solamente la ricarica con una piccola cartuccia". Tante le storie da raccontare in questa edizione, come quella di Vincenzo Poerio, che dal sogno di imbarcarsi da ragazzo a quello di costruire mega yacht, oggi si occupa anche di formazione. "Il mio primo messaggio è verso le istituzioni. Cerchiamo di dare ai ragazzi la possibilità di scegliere, soprattutto una cosa che piace, e metterli in condizione di fare una strada e un percorso che fanno con piacere. A 18 Regato, Skate G 24, Genova. .

