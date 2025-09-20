Salone Nautico Internazionale, alla scoperta di tutte le novità tra yachts, mega yachts, piccoli gommoni e imbarcazioni

Lo spettacolo della Millevele dentro il blu di Genova. Soffia buon vento nella terza giornata del Salone nautico Internazionale numero 65, sold out nel weekend. Tutti in fila per ammirare la vetrina delle novità. E la bandiera del Made in Italy, Ferretti Group, presenta il suo Flybridge, che per la giuria indipendente è la miglior barca a motore della kermesse. Yacht progettato per la navigazione immersiva e destinato a chi può permettersi lunghe vacanze. "Persone che sanno andare in mare, che amano il mare e che vogliono godersi il mare come una tradizione italiana mediterranea sa fare. Quindi tante giornate in baia, tante ore di navigazione". Mode e tendenze anche a bordo. Ecco allora la piattaforma mobile e terrazza a pelo d'acqua che per questo yacht di Cranchi si trasforma in beach club. "All'interno si può avere un tender e aprendo si crea una doccia con, diciamo, un impianto stereo". Aspetto da superstar e finitura da super yacht nel nuovo Amer 120, 35 metri di lunghezza, il più grande e lussuoso esposto. Il Suzukino, tender di 2 metri e 50, invece è l'imbarcazione più piccola e nasce in casa Suzuki anche il motore per i meno esperti. "Perché consuma veramente pochissimo. 40 cavalli è il limite guidabile senza patente, quindi è un motore adatto a tutti". La semplificazione dell'innovazione punta a pilotare un'imbarcazione come in un videogame. "Abbiamo la possibilità, con un semplice joystick, di condurre le imbarcazioni con una mano". Tecnologia che si allarga anche al tema sicurezza a bordo. "Dovesse cadere in acqua il comandante piuttosto che un passeggero, la barca si immobilizza immediatamente". Soluzioni per ogni barca all'insegna della sostenibilità. .