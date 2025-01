Science Please, Bassi racconta le applicazioni della fisica quantistica

"Si possono fare tre cose: il computer quantistico, quindi un oggetto, un computer. Il computer quantistico fa calcoli, ma li fa calcoli con un nuovo paradigma col paradigma di queste onde, non il paradigma della corrente che passa o non passa. E questo è stato dimostrato permette di fare dei conti alcuni tipi di conti in maniera più veloce che rispetto a qualunque computazione classica. La comunicazione quantistica, ovvero un modo sicuro di scambiarsi chiavi crittografiche per far la crittografia. Un modo che non può essere intercettato, perché queste onde non vogliono essere intercettate, se vengono intercettate si modificano. Quindi le modifiche sono tracciabili e quindi da qui la sicurezza oppure i sensori. Queste onde nuove sono delicate, vedono tutto, sentono tutto e si modificano all'istante, vuol dire vedere tutto vuol dire essere un sensore sensibile a quello che sta attorno". .