Science, Please: dagli oppiacei ai nuovi antidolorifici

Il paziente con dolore cronico che assume degli oppiacei, prima di tutto in un contesto terapeutico, e poi magari vedremo che differenza c'è tra un'assunzione di fentanyl sotto controllo medico e un'assunzione di fentanyl preso in mezzo alla strada. Il paziente con dolore cronico non diventa facilmente dipendente se assume oppiace, c'è questo rischio. Oggi noi stimiamo più o meno che un paziente che assuma oppiacei per periodi lunghi per il trattamento del dolore cronico, dolore oncologico, eccetera, abbia un rischio del cinque dieci percento di sviluppare una dipendenza che però è immediatamente intercettata, quindi controllata, eccetera. Mentre nell'altro caso il cento percento, anzi il centodieci percento diventano dipendenti dal fentanyl o quello che è. .