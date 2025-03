Space Industries, nasce a Torino l'officina dei satelliti

Si chiama Space Industries ed è Un'azienda appena nata, specializzata nell'assemblaggio, integrazione e testing di satelliti fino a 500 chili, un investimento da 15 milioni di Euro e 300 assunzioni previste nei prossimi cinque anni. Lo stabilimento produttivo di 6000 metri quadri : Eccolo è a Settimo Torinese e sarà pronto in autunno, mentre la sede di rappresentanza si trova a Palazzo Asinari di San Marzano e vuole essere un presidio dello spazio nel cuore di Torino. L'idea è di creare una vera e propria officina dei satelliti, una realtà che in Europa ancora non esiste. "Noi siamo un'industria spaziale, l'accezione della costruzione dei satelliti, quindi li costruiamo. Non vogliamo occuparci della progettazione o del concepimento delle missioni o del software. Noi siamo quelli che li realizziamo fisicamente. Quindi prendiamo dal cliente i disegni di manufacturing, costruiamo i pannelli, costruiamo i cavi, li integriamo, li assembliamo, li testiamo all'interno delle nostre facility e li prepariamo per il lanciatore direttamente." Tutto ciò sarà possibile grazie ad una camera bianca modulare di 3000 metri quadri. Una delle più grandi in Europa; d'altronde l'obiettivo produttivo è ambizioso. "Arriverà a produrre 200-220 satelliti all'anno e avremo la possibilità di produrne in batch, si dice, in serie in contemporanea fino a 40. La parte delle scuderie spaziali dove ogni satellite, se il cliente è separato, può avere la sua privacy perché è chiuso all'interno di un una sub camera se vuole assolutamente in condizioni di pulito. Il costo di un satellite è basso e quindi bisogna andare verso la serializzazione. Nello stesso tempo ho visto che siccome il mercato automotive sta andando un po' in declino, però ci sono delle competenze soprattutto a Torino, molto forti. Fiat docet e allora facciamo una fordizzazione per usare un termine americano dei satelliti e quindi trasformiamo una modalità di produzione in serie dei satelliti stessi." .