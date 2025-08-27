SpaceX, obiettivi raggiunti nel decimo test della Starship

È stato un successo pieno il decimo test di Starship, il veicolo dell'azienda SpaceX progettato per le future missioni su Luna e Marte. Dopo due rinvii, dovuti a un problema tecnico al segmento di terra e alle cattive condizioni meteorologiche, il razzo Super Heavy, con la capsula Starship, è stato lanciato da Starbase, la base di lancio dell'azienda di Elon Musk vicino a Boca Chica, in Texas. È la prima volta, nella storia dei test della Starship, che vengono raggiunti tutti gli obiettivi previsti. .